Horb a. N. Von "Born to Be Wild" bis zu "Leise rieselt der Schnee"

Den Auftakt zum Weihnachtskonzert machte das Juniororchester Göttelfingen und Baisingen unter der Leitung von Corinna Jöchle. Die Jugendlichen hatten eine Radio-Show vorbereitet und boten Rock und Pop für Jung und Alt. Es ging los mit den fetzigen Sixty-Superhits, hier wurde etwa "Born to be Wild" gespielt. Der Song "21 Guns" von Green Day handelt von der Geschichte Amerikas und soll zeigen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Rhythmisch perfekt interpretierte die Jugendkapelle "Shut up and Dance" der Band Walk the Moon. Die jüngsten Musiker hatten anschließend ihren großen Auftritt und spielten eine Klangstudie.

Unter ihrer neuen Dirigentin Heidrun Watz-Krammer konzertierte die aktive Kapelle. Die neue Dirigentin hatte als Tochter des Komponisten Franz Watz auch gleich einige Arrangements ihres Vaters mitgebracht, die die Aktiven punktgenau interpretierten. Los ging es mit dem emotionalen Stück "O Vitinho", welches portugiesische Lebensart und beschwingte Heiterkeit widerspiegelt. Der Konzertmarsch von Francisco Marques Neto begeisterte das Publikum, welches energisch applaudierte.

Auf viel Applaus stießen auch die nachfolgenden drei Werke von Franz Watz. Hüpfrig sollten die Musiker die "Apricot Polka" spielen, die wohl bei einem Aprikosenschnaps entstanden ist. Diese Polka war auch das Stück, welches Heidrun Watz-Krammer zu ihrem Probedirigat im Sommer mitgebracht hatte. Es folgten "Kein schöner Land", die Volkslieder wie etwa "Horch, was kommt von draußen rein", "Das Wandern ist des Müllers Lust" oder auch "Auf der schwäbischen Eisenbahn". Mit der Polka "Freu dich des Lebens" verabschiedeten sich die Musiker in die Pause.