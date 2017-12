Horb a. N. Von Anfang an Betrieb an den Zapfsäulen

Horb. Neben den normalen Dienstleistungen einer Tankstelle – Tanken, Autowaschen, einem kleinen Sortiment an Zeitschriften und dergleichen, bietet die Pächterin Karla Yilmaz auch eine Filiale von "Rewe to go", in der man zukünftig 24 Stunden lang und dies an 365 Tagen im Jahr ein Grundsortiment von Lebensmitteln bekommt. Auf den Hohenberg wurde nun eines der ersten Geschäfte dieser Rewe-Handelsmarke eröffnet.

Während hinter den Kulissen noch rege Betriebsamkeit herrschte, standen draußen an den Zapfsäulen schon die Autos, deren Besitzer von sich behaupten wollten, dass sie die ersten waren, die an dieser Tankstelle getankt hatten. Nahezu von Anfang an war Betrieb in der Tankstelle, im Shop und an den beiden Kassen. Die ersten 100 Kunden bekamen eine Rose geschenkt, jeder Kunde eine Tüte mit Gutscheinen und einem Apfel – grün und frisch – in die Hand gedrückt.

Der Laden lief, als hätte er schon immer auf. Dem ist natürlich nicht so, denn diese neue Tankstelle wurde in Rekordzeit geradezu aus dem Boden gestampft. Am 27. Juli dieses Jahres war der Spatenstich und wer über den Hohenberg fuhr, konnte von da an sehen, dass der Bau fast jeden Tag ein Stück weiter voranschritt.