Horb a. N. Vom Kuhstall zu modernen Hotelzimmern

Horb. Fünf Jahre liegen zwischen dem Kauf des alten Stalles und der Fertigstellung der neuen Zimmer. Für Michael Bauer und seine Ehefrau Gundula waren es intensive Jahre, denn in dieser Zeit wurde nicht nur der einstige Gästestall komplett saniert, sondern auch die Zimmer im Hauptgebäude.

2013 hatte Michael Bauer den ehemaligen Kuh- und Pferdestall (1938 erbaut), der an das Hotel Steiglehof angrenzt, von seiner Tante gekauft. Danach blieb jedoch die Frage: "Was machen wir damit?" Zur Diskussion standen eine Eventlocation, ein Saal für Hochzeiten und Tagungen, doch angesichts der Lage entschied sich das Ehepaar, ihr bestehendes Hotel zu erweitern. "Kurzzeitig haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, dort Studentenwohnungen einzurichten", erzählt Michael Bauer. Doch zu dieser Zeit sei bekannt geworden, dass Immobilienbesitzer Peter Haipt im ehemaligen Müller-Gebäude Studentenwohnungen einrichten wird. Auch herrschte über die Entstehung von weiteren Wohnungen beim alten Feuerwehrhaus Unklarheit. Deshalb entschieden sich die Bauers für die Hotel-Variante.

Denn die Nachfrage ist vorhanden, erzählt das Ehepaar: "In Horb haben wir nur wenig klassischen Tourismus. Doch bei Events und Firmentagungen ist bei uns immer viel los." Jedoch sei die Auslastung des Hotels dadurch stark an Veranstaltungen gebunden. Große Nachfrage herrsche beispielsweise immer bei den Ritterspielen, den Schienentagen oder auch beim Stadtfest an diesem Wochenende. Deshalb liege der Fokus bei den Hoteliers auch eher auf den Geschäftsreisenden.