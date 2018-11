Horb a. N. Vom Horrorschloss zu Mary Poppins

Wer kennt nicht die Geschichte "Die Schöne und das Biest". Als Verfilmung stürmte sie weltweit die Kinocharts. Auf der Bühne entführt das preisgekrönte Musical in eine farbenfrohe und prachtvolle Welt, die unendlich viel Stoff zum Träumen und Lachen birgt. "Beauty and the Beast" ist ein opulenter Märchenzauber, der die Liebe triumphieren lässt, so die Beschreibung der FAZ. "Lasst uns in die Märchenwelt eintauchen", so Roswitha Eiseler. Die Solisten Alexander Fischer, Sebastian Kocheise, Simon Renz und Stefan Welle gaben dem Stück besondere Akzente.

Mit "Rocky Horror Picture Show" ging es in die Pause. Es ist die Geschichte über das frisch verlobte Paar Brad und Janet, die wegen einer Reifenpanne im Horrorschloss des außerirdischen Frank-N-Furter landen. Aus dieser schrillen, spannenden Geschichte erklangen die Melodien "Science Fiction", "Hot Patootie", "Touch a Touch a Touch a Touch Me" und "The Time Warp".

Nach den Ehrungen, die Peter Kreidler vom Kreisverband der Blasmusik Freudenstadt vornahm, einer überraschenden Spende des Bürgervereins Bittelbronn (siehe extra Bericht) und der Pause ging es weiter mit Melodien aus "Tanz der Vampire".

"Supercalifragilisticexpialig etisch": Seit vielen Jahrzehnten begeistert die Geschichte um die Familie Banks und ihr Kindermädchen Mary Poppins Menschen in aller Welt. Dieses erfolgreiche Broadway-Musical erzählt die Geschichte des wohl berühmtesten Kindermädchens der Welt.

Mit "Mamma Mia" ging’s weiter, und mit "Mozart" verabschiedete sich der Musikverein Bittelbronn. Das Musical basiert auf der Lebensgeschi chte von Wolfgang Amadeus Mozart. Im Mittelpunkt steht ein genialer Künstler, der sich von seinem tyrannisch-liebenden Vater und dessen System der Bevormundung befreien muss. Das Musical zeigt die zwei Charaktere Mozarts: den Menschen Wolfgang und das Genie Amadeus. Solist mit seinem Altsaxophon war hier Mario Müller.

Zugabe, Zugabe, lang anhaltendes Klatschen verlangte danach. Dem kamen die Musiker mit "Totale Finsternis" aus "Tanz der Vampire" nach.

Nach seinem Eindruck befragt, meinte Peter Kreidler, dass für diesen Konzertabend sehr viel Probenarbeit notwendig war. Die einzelnen Register seien an ihre Grenzen gekommen. Gerade "Mozart" sei sehr schwer gewesen, war zu hören.

Ehrungen

Jedes Jahr beim Jahreskonzert kann der Musikverein Bittelbronn viele Ehrungen aussprechen. Dieses Jahr wurden sie von Peter Kreidler vom Kreisverband der Blasmusik Freudenstadt durchgeführt.

Roman Schlotter erhielt für seine 20-jährige aktive Tätigkeit die Blasmusikverbands-Ehrennadel in Silber; Andreas Welle für seine 15-jährige Tätigkeit als Dirigent des Musikvereins Bittelbronn die Blasmusikverbands-Dirigentennadel in Silber mit Urkunde. "Was ich bisher gehört habe, ist super. Andreas Welle hat ein glückliches Händchen und kann seine Musiker begeistern", sagte Peter Kreidler. Sebastian Kocheise und Manfred Baltrusch erhielten für ihre 15-jährige Tätigkeit die Blasmusikverbands-Fördermedaille in Silber mit Urkunde.

Spende

Für den Musikverein Bittelbronn gab es noch eine überraschende Spende: 4000 Euro vom Bürgerverein Bittelbronn, überreicht von Klaus Thurnbauer und Ortsvorsteher Hans Schmid. Die Spende sei ein Dankeschön für die intensive Unterstützung bei der Vorbereitung und die Durchführung des Dorffestes. In den Dankesworten hieß es: "Der Musikverein Bittelbronn ist das kulturelle Aushängeschild unserer Dorfgemeinschaft und repräsentiert Bittelbronn im weiten Umland bei seinen unzähligen Auftritten. Die Spende bedeutet Danke zu sagen und damit auch die Finanzierung der neuen Uniform zu unterstützen."