Die Horber Gymnasiasten Pascal Schillsott (links) und Julius Dettinger haben den "Data Executioner" entwickelt.

Forschung: Schüler aus Freudenstadt, Horb und Rottenburg sind stolz auf die Ergebnisse ihrer Projekte

Dass Neugier und Fantasie die Grundlagen für Forschung und Innovation sind, haben Schüler aus Freudenstadt, Horb und Rottenburg beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Region. Wer hätte gewusst, dass Daten auf dem USB-Stick eigentlich nicht ganz verschwinden, wenn man sie laienhaft an seinem Rechner löscht? "Die Daten sind zwar für den Anwender gelöscht, aber Profis kommen da immer noch dran", erklärt Pascal Schillsott (17) vom Horber Martin-Gerbert-Gymnasium. Da Datensicherheit heutzutage sehr wichtig sei und USB-Sticks oftmals vertrauliche Daten enthielten, kamen Pascal Schillsott und sein Schulfreund Julius Dettinger (17) auf die Idee, ein Gerät zu entwickeln, das die Daten auf einem USB-Stick dergestalt zerstört, dass sie auch für Profis nicht mehr wiederherstellbar sind.

Sichere Bereinigung

So haben die beiden Horber Gymnasiasten den "Data Executioner" (deutsch: "Datenhenker") entwickelt, der mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen USB-Sticks schnell, effizient und sicher bereinigt. "Wir haben einen USB-Stick zu einem Profi geschickt, mit der Bitte, die Daten wiederherzustellen", sagt Pascal Schillsott. Ergebnis: Der Profi verzweifelte und konnte die vom "Datenhenker" zerstörten Dateien nicht mehr wiederherstellen.

Das Martin-Gerbert-Gymnasium war mit zwei weiteren Schülern bei "Jugend forscht" vertreten, nämlich mit Paloma Joy Hansen Reimann (12) und Daniel De Xiang Theunissen (12). Die beiden wollten wissen, wie gefährlich die Strahlung von Mobiltelefonen ist. Beim Handykauf werde meist auf technische Daten wie die Akkuleistung oder die Displayauflösung geachtet, wissen die beiden Gymnasiasten. Die Angabe der Strahlenemission hingegen werde bei einer Anschaffung eines neuen Mobiltelefons oftmals vernachlässigt. So kamen die beiden auf die Idee, die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung bei verschiedenen Handymodellen der Marke Apple zu messen. "Die neuesten Apple-Geräte strahlen am wenigsten", sagt Daniel De Xiang Theunissen. Außerdem würden Nutzer beim Internetzugang über WLAN in aller Regel weniger Mobilfunkstrahlung ausgesetzt als bei anderen Mobilfunkstandards. Und dann hat er noch einen grundsätzlichen Tipp: "Man sollte immer versuchen, das Handy möglichst weit weg vom Körper zu halten."

Horb stark vertreten

Ebenfalls aus Horb nahmen Theresa Weber (17), Christian Schaffner (17) und Luca Schoch (18) am diesjährigen Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" teil. Die drei Schüler der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule Horb befassten sich etwas mehr als vier Monate mit der Optimierung von Produktionsprozessen mittels Roboter und Kamerasystemen. Dabei wollten die drei Schüler wissen, wie man Bauteile, die mit hohen Stückzahlen von Industrierobotern gefertigt werden, möglichst kostengünstig und schnell herstellen kann. Dazu haben sie exemplarisch die Montage eines sogenannten Fidgetspinners, also eines Handkreisels, analysiert und anschließend anhand des Vision-Systems optimiert. Ihre Erkenntnis: Gerade Arbeitsschritte, die für Menschen gefährlich sein können, können von Robotern kostengünstig übernommen werden.

In seinem Projekt "LoRaWAN – die Zukunft der Übertragung von Umweltdaten?" ist Raphael Zöller (19) von der Beruflichen Schulen Rottenburg der Frage nachgegangen, ob und wie sich die Netzwerkarchitektur "LoRaWAN" zur Ermittlung und Übertragung von Umweltdaten einsetzen lässt. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ist eine moderne Funktechnologie, deren Eigenschaften bei einer hohen Reichweite und guter Energieeffizienz liegt. Die Funktechnologie ist vergleichbar mit Bluetooth, Mobilfunk oder WLAN. In seinem Projekt hat Raphael Zöller untersucht, ob sich diese Technologie "besonders zum übermitteln von Umweltdaten, sprich Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit eignet". Die Testergebnissen des 19-Jährigen brachten ihn zu der Erkenntnis, dass sich LoRaWAN sehr gut zur Übermittlung eignet.

Mit der Frage, wie man einen Rasen an steilen Stellen mähen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben, befassten sich Clay Shipman (15) und Luca Kaifler (16) von der Realschule Kreuzerfeld in Rottenburg. Die Projektidee entstand aus einem knapp verhinderten Unfall: Als Luca Kaifler eines Tages auf einem Rasenmähertraktor einen Hügel hinauffuhr, kippte er fast um. Und so entstand die Idee, einen ferngesteuerten und geländegängigen Rasenmäher zu bauen. Gesagt getan. Seit letztem Sommer haben die beiden Rottenburger Schüler an dem Projekt gearbeitet. Und die Mühe hat sich gelohnt: "Dass der Rasenmäher jetzt so gut funktioniert, das fühlt sich super an", sagt Clay Shipman.

Guter Start mit Rock?

Die beiden Schüler Nishant Bhalla (13) und Fabian Berg (15) vom Kepler-Gymnasium Freudenstadt wollten wissen, ob und wie Pop- und Rocksongs das Aufwachen am Morgen beeinflussen. "Wir hatten in der Schule bemerkt, dass viele Schülerinnen und Schüler kraftlos und schlecht gelaunt waren", erläutert Fabian Berg die Entstehung der Projektidee. Die Probanden wachten zu den Songs "Viva la Vida" von Coldplay, "Wake Me Up" von Avici, "Elevate" von St. Lucia, "Confident" von Demi Lovato und "On Top of the World" von den Imagine Dragons auf und haben in einem Online-Fragebogen angegeben, wie sie das Aufwachen empfunden haben. Die beiden Gymnasiasten kamen dabei zu dem Schluss, dass die Songs bei vielen Testpersonen einen positiven Effekt auf die Aufwachqualität hatten, wohingegen es nur bei den wenigsten Probanden zu einer Verschlechterung oder zu einem neutralen Effekt kam.