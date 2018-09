Horb a. N. Voller Einsatz für das Jubiläum

Horb-Dettingen . Narrenkapellen, Musikvereine und sogar eine Gesangsgruppe gaben sich im Dettinger Zunftheim die Klinke in die Hand. Zum wiederholten Male ging es darum, Narrenmärsche – und Lieder zu vertonen. Mithilfe dieser Lieder soll die schon lange existierende Idee, zum 50-jährigen Bestehen des närrischen Freundschaftsringes Neckar/Gäu, welches am 10. und 11. November in der Horber Hohenberghalle gefeiert wird, eine CD herauszubringen, verwirklicht werden.