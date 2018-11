Horb a. N. Vocalmania trifft auf alten Bekannten

Doch wer Vocalmania bald hören möchte, muss nicht so lange warten und auch nicht so weit fahren. Am 22. Dezember gibt es in der Mauritius-Kirche in Nordstetten wieder das Jahresende-Konzert. Gesungen werden Werke aus der Feder von Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Eric Esenwald, Jim Clements, Josef Rheinberger, Ralph Manuel und Michael J. Trotta. "Ein ganz besonderer Leckerbissen wird die Little-Drummer-Version von Pentatonix sein, die wir neben anderen Weihnachtsweisen und moderneren Pop-Songs ebenfalls präsentieren wollen", so Wiechert. Auch das Kirchenpatrozinium am Stephanstag (zweiter Weihnachtsfeiertag) und den Mininachmittag in Isenburg wird der Chor begleiten.