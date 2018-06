Horb a. N. Vocalmania schlägt auch daheim eine Brücke nach Rom

Horb. In der Welt zu Hause, in Horb daheim. Dieser leicht abgewandelte Werbespruch könnte auch bestens für den Isenburger Chor "Vocalmania" gelten. Denn es ist noch nicht so lange her, als die Sängerinnen und Sänger in Rom für Begeisterung an vielen Orten sorgten. Davor gab es die große New-York-Reise, gefolgt vom Konzertbesuch im italienischen Villimpenta, wo der befreundete "Coro di Villimpenta" beheimatet ist, den man in New York kennenlernte. Nun aber sollen auch die Horber Musikbegeisterten die Gelegenheit bekommen, etwas von der erfolgreichen Rom-Reise live mitzuerleben. "Bridges – Rom revival" heißt der Titel des Konzerts in der Stiftskirche am Samstag, 30. Juni. "Das Konzert ist ein Mischung aus Vergangenheit, Rom-Reise und Zukunft, denn es wird auch wieder neue Stücke geben", berichtet Chorleiter Rolf Wiechert. "Highlights sind Ganrielles Message (Jim Clement), Stand by me (B. E. King, Hochzeit Harry Magane), Underneath the stars (Jim Clement), Ewiger Kreis aus König der Löwen und Alleluia (Ralph Manuel)." Aktuell wurde die Probenintensität erhöht. "Derzeit proben wir zweimal die Woche."