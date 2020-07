Horb a. N. Vier Recycling-Container brennen

Bis zirka drei Uhr war die Feuerwehr mit dem Brand auf dem Flößerwasen beschäftigt. Gegen vier Uhr wurde die Abteilung Stadt erneut alarmiert. Dieses Mal brannte es an der Recycling-Containerstation auf Höhe des Autohauses Kronenbitter. Ein Papier- und ein Altkleidercontainer standen in Flammen. Auch hier wurde beides unter Atemschutz gelöscht.

Die Feuerwehr berichtet: "Dieser Einsatz konnte aufgrund besserer Zugänglichkeit der Container und geringerem Füllstand der beiden Container schneller abgearbeitet werden."

Gegen halb sechs morgens war der Einsatz beendet. An beiden Orten waren zwei Fahrzeuge und neun Personen im Einsatz gewesen. Eines der Fahrzeuge war der ABC-Erkunder (die Buchstaben stehen für atomare, biologische und chemische Gefahren). Er wurde hier als Mannschaftstransportwagen eingesetzt, um die coronabedingt notwendigen Abstände einzuhalten.

Keine Hinweise auf die Täter

Auch die Polizei war an den Brandorten. Auf Tatverdächtige gibt es noch keine Hinweise. Wie die Polizei berichtet, beträgt der Brandschaden in der Schillerstraße rund 3000 Euro und in der Stadionstraße mehrere 1000 Euro. Die Schäden seien deshalb so hoch, weil die Metallcontainer zur Brandbekämpfung aufgerissen werden mussten.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Container angezündet haben. In der Umgebung der Tatorte wurden außerdem Verkehrsschilder und Motorräder umgestoßen. Ob diese Taten mit den Bränden zusammenhängen, ist laut Polizei unklar, die Ermittlungen sind im Gange.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon 07451/960 melden.