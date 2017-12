Horb a. N. Vier Apotheken auf engstem Raum, geht das gut?

Horb (gw). Kristall-, Schiller-, Stadt- und Neckar-Apotheke – vier Apotheken in der Kernstadt auf engstem Raum konzentriert: Kann das gut gehen? Die Betreiberin Monika Rönfeldt-Büttel der neuen Neckar-Apotheke sagt Ja. Die Nutzer unserer Facebook-Seite sehen das dagegen kritischer. "Es werden dann nicht mehr lange vier Apotheken sein...", schreibt Stefanie S. "Wir brauchen keine vier Apotheken in Horb-Kernstadt. Auf dem Hohenberg bräuchten wir eine", sagt Mehmet C. und teilt damit die Meinung einiger anderer Facebook-Nutzer, die sich ebenfalls eher eine Apotheke auf dem Hohenberg vorstellen können.