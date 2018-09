Horb a. N. Vielseitiger Sport

Das Spektrum, das Judo bietet, ist vielseitig. Freizeitsport, Bewegungsschulung, Techniktraining, Judo Selbstverteidigung und noch vieles mehr. Wohl aus Unwissenheit denken viele Erwachsene, dass die Verletzungsgefahr beim Judo wegen des Fallens sehr groß sei. Doch das ist nicht der Fall. Neben dem abwechslungsreichen Aufwärmtraining erlernt man neben dem sicheren Fallen die Kunst des Werfens und des Kräftemessens in der Bodenlage beim Kampf um Haltegriffe und weiteren Bodentechniken. Im Freizeittraining von 18.30 bis 20 Uhr, in dem jugendliche und erwachsene Anfänger aufgenommen werden, können diese mit vielen Erwachsenen trainieren, die zusammen mit ihren Kindern den Anfängerkurs besucht hatten und in Judo ihren Freizeitsport gefunden haben.