Horb a. N. Viele Lobende Worte für eine Meisterleistung

Stadtrat Gerhard Munding sprach in Vertretung von Oberbürgermeister Peter Rosenberger. Er erinnerte sich noch an die Vorstellung des geplanten Umbaus im Ausschuss des Gemeinderates. Damals nannte er das alte Bauwerk im Hinblick auf die dunkle Dacheindeckung ein "sargähnliches Gebilde". Heute bedaure er diese Bezeichnung. Die Spitalstiftung habe mit einem hohen Kostenaufwand in der Mitte der Horber Unterstadt ein nobles Schmuckstück geschaffen. "Seit 50 Jahren geben sie Tag und Nacht unseren Mitbürgern ein würdiges Zuhause." Auch schon vor 50 Jahren habe man erkannt, dass sich die Familienbande verändert haben. Das Altersheim habe von Anfang an einen guten Ruf erworben. Es habe ein familiäres Klima.