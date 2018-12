Horb a. N. Viele Fragen zur Zukunft sind noch offen

Horb. Der Verein Mini-Rock-Festival hatte zu seiner Hauptversammlung ins Haus der Jugend Marmorwerk eingeladen. Tobias Abt, Mitglied des Vorstandsgremium, moderierte die Hauptversammlung.

Vorstandsmitglied Antonia Weyhing berichtete vom Vorstand. 2018 sei ein ereignisreiches Jahr gewesen. Der Verein hat 118 Mitglieder. Zweck des Vereins ist es, die Jugendarbeit in Horb zu fördern. "Wie werden wir diesem Zweck gerecht?", fragte sie. Eine kulturelle Teilhabe wurde ermöglicht. Einige Fortbildungen gab es. Aber, so Weyhing, in Punkto Förderung der Jugendarbeit sei nicht viel passiert. "Der Vorstand hat sich mehr als digitales Team aufgestellt." Die Finanzen wurden zudem neu strukturiert. An Events gab es beim Verein einen Teamausflug, ein Familientreffen in Nagold, einen Vorabend zu Heiligabend. Das Festival sei aber wieder das größte Projekt gewesen. Die Feedbacks darauf seien sehr positiv gewesen.

Es wurden auch einige Workshops angeboten. Für das Mini-Rock-Festival musste man ein neues Campinggelände finden. Die Gespräche mit der Stadt seien dabei sehr gut gewesen. Der Vorstand setze deshalb auch zukünftig auf eine gute Zusammenarbeit.