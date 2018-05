Horb a. N. Viele bleiben bis 20 Uhr in der Schule

Empfingen. "Ich bin nun seit zwei Monaten hier in Südkorea und die meisten Unterschiede zu Deutschland sind mir in der Schule aufgefallen. Ich bin momentan in einer Highschool in der zweiten Jahrgangsstufe. Die Klassengröße liegt in unserer Jahrgangsstufe bei 27 bis 35 Schülern pro Klasse und es gibt die Klassennummern von 2-1 bis 2-10.

Schüler müssen nach dem Unterricht ihre Klassenzimmer putzen

Der größte Unterschied ist, dass jede Schule eine eigene Schuluniform hat, die man jeden Tag tragen muss und diese variiert von Schule zu Schule. Ich fand es von Anfang an sehr erstaunlich, wie friedlich es in der Schule ist. Die Schüler behandeln die Lehrer mit sehr großem Respekt. Im Gegenzug sind die Lehrer auch den Schülern gegenüber respektvoll. Der reguläre Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 16.10 Uhr, jedoch müssen alle Schüler länger bleiben, um das eigene Klassenzimmer und danach den Rest der Schule zu putzen. Danach bleiben die meisten bis 20 Uhr in speziellen ›study rooms‹ und wiederholen den Stoff, den sie am jeweiligen Tag gelernt haben, oder gehen zu speziellen ›academies‹, um dort Nachhilfe zu bekommen.