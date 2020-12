Horb a. N. Vesperkirche soll es "To Go" geben

Und so soll die Vesperkirche 2021 ablaufen: Treff ist um 12 Uhr in der Liebfrauenkirche. Dekanatsreferent Wicker: "Hier gibt es eine Andacht und jeden Tag einen musikalischen Leckerbissen. Dieser Startpunkt ist nach 15 Minuten zu Ende. Dann können die Gäste zum Steinhaus gehen. Und sich – mit genügend Abstand –­ in der Schlage unterhalten."

Essensausgabe

Vor dem Steinhaus gibt es zwei Essensausgaben. Keine Stehtische. Bärbel Engel von der Spitalstiftung: "Für diese Form brauchen wir täglich vier Helfer. Zwei für die Essensausgabe, zwei für die Kirche. Die Listen, die wir vor allem über das Zentrum des Zuhörens verteilt haben, sind schon zur Hälfte voll. Ich denke, damit haben wir genügend Potenzial!"

Kein Verzehr vor Ort

Fakt ist: Die Essen – das Vesperkirchenteam rechnet mit 50 bis 80 am Tag – können vor dem Steinhaus abgeholt werden und müssen woanders verzehrt werden.

Miteinander?

Das Motto der Vesperkirche lautet "Miteinander. Essen. Leben. Reden." Geht das so überhaupt?

Dekanatsreferent Wicker: "Es wäre theoretisch möglich gewesen, 20 Tische für einzelne Esser im Steinhaus aufzubauen. Doch das wäre sicherlich skurril. Solange die Corona-Zahlen so hoch sind, muss das Motto wohl eher lauten: Sich zumindest sehen und im Blick zu behalten – bis es wieder anders wird."

Derzeit wird auch angedacht, ob es einen Lieferservice geben soll. Engel von der Spitalstiftung: "Den Fahrer hätten wir. Wenn wir wieder das Auto bekommen, wäre das prinzipiell möglich. Dann würden wir aber nur "Stammkunden" der Vesperkirche von außerhalb anfahren."

Corona-gerecht?

Die "Vesperkirche to Go" – ist sie bei den jetzigen Beschränkungen überhaupt legal?

Wicker meint: "Sicherlich. In die Liebfrauenkirche dürfen an die 30 Personen legal mit genügend Abstand an den Gottesdiensten teilnehmen. Und Abholservice ist in der Gastronomie auch erlaubt. Fakt ist aber: Derzeit würden wir diese Form angesichts der hohen Zahlen nicht anbieten. Deshalb werden wir am 10. Januar endgültig entscheiden, ob und wie die Vesperkirche dann sein wird. Wir hoffen natürlich, dass die jetzt angedachte Form bis dahin nicht untersagt ist."

Solidarität

A uch gut: Die Vesperkirche zeigt auch Solidarität mit der Gastronomie. Wicker: "Wir haben Gastronomen angesprochen, für uns zu kochen. Denen zahlen wir einen fairen Preis – damit zeigen auch wir Solidarität." Wie immer wird auch die Ita-Küche mit "Meisterkoch" Heiko Schwabe die Gäste bekochen.

Bisherige Resonanz

Kommt das Konzept der "Vesperkirche to Go" wirklich an? Ursula Nagel von der katholischen Kirchengemeinde: "Ich hatte zwei Begegnungen mit Gästen. Die fragten mich, ob es die Vesperkirche wieder gibt. Ich habe ihnen das vom To Go-Konzept erzählt. Es hat mich sehr berührt, mit welcher Freude diese Menschen auf diese Nachricht reagiert haben!"

Vesperkirche 2021. Sonntag, 17. Januar, bis Freitag, 22. Januar, 12 bis 12.15 Uhr. Andacht und Musik in der Liebfrauenkirche. Danach Essensausgabe am Steinhaus.

Genaue Infos soll es zum bisher angekündigten Lockdown-Ende ab 10. Januar 2021 geben. Auch, ob es einen Lieferservice per Auto geben wird.