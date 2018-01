Horb a. N. Vesperkirche schmeckt OB & Co

Horb. Doch erst mal heißt es für das Stadtoberhaupt: Selbst probieren. Brav stellt er sich in die Schlange, bekommt Hackbraten mit Kartoffelbrei. Es mundet ihm sichtlich.

Achim Wicker aus dem Vesperkirchen-Team hatte ihn eingeladen: "Ich wollte, dass er zum zehnten Jubiläum einen Eindruck bekommt. In den Zeiten, wo ich Dienst hatte, habe ich ihn hier unter uns noch nicht gesehen."

Doch dem Oberbürgermeister hat es offenbar gefallen. In seinem Grußwort lobt er die Helfer und die Macher: "Ich spüre einfach hier, wie solidarisch wir in Horb sind und auch sein wollen. Es kann nicht sein, dass Menschen im Haugenstein frieren müssen und das Menschen in der Stadt nichts Gescheites zu Essen haben. Diesen Impuls wollen wir aufnehmen. Ich bin mir sicher, dass aus den zehn Jahren Vesperkirche noch viele Jahrzehnte werden. Dass wir das als Stadt unterstützen, ist selbstverständlich. Kommen Sie wieder! Es schmeckt und es tut uns allen gut!"