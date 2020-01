Horb a. N. Vesperkirche eröffnet mit Besucherrekord

"Wir haben die Küche schon ziemlich leer gegessen"

Doch so viele, das bringt die Vesperkirche hinter den Kulissen ganz schön ins Schwitzen. Da der Eröffnungssonntag in der Vergangenheit maximal 100 Gäste hatte und sich alle Helfer erst einarbeiten müssen, gibt es lange Schlangen an der Essenausgabe. Caritas-Leiter Rüdiger Holderried ordert um 12 Uhr gleich 25 Essen nach, sagt: "Wir haben die Küche schon ziemlich leer gegessen." Doch Koch Heiko Schwabe bringt höchstpersönlich die restlichen Portionen an, sagt: "Ist doch toll, dass es gleich so losgeht."