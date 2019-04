Horb a. N. Verwirrung um das Absetzgelände

Das kommt einem ziemlich spanisch vor. Nach der Veröffentlichung der Einflugschneisen des geplanten KSK-Absetzgeländes in Haiterbach durch den Schwarzwälder Boten hatte Waldachtals Bürgermeisterin Grassi geschrieben: "Die Gemeinde Waldachtal wurde bislang in keinster Weise irgendwie in diesem Verfahren zum geplanten KSK-Absetzgelände beteiligt oder auch nur informiert. Diese Karten heute nun aus der Zeitung zur Kenntnis zu nehmen, fällt mir daher äußerst schwer."

Jetzt behauptet Theresa Schopper, Staatsministerin für politische Koordination: Grassi wusste schon lange Bescheid. Das steht in der Antwort der Landesregierung auf die Anfrage unseres Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP).

Schopper: Auch Grassi hatte Informationen