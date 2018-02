Horb a. N. Verwaltungsgericht befasst sich mit Waldner-Areal

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe bestätigt: "Beim Verwaltungsgericht ist in der genannten Angelegenheit ein Eilverfahren anhängig (11K 677/18). Der Antragsteller will damit erreichen, dass die von der Stadt Horb erteilte Baugenehmigung vom Bauherrn bis zur Entscheidung über seinen Widerspruch oder eine nachfolgende Klage vorerst nicht ausgenutzt werden kann, was ansonsten rechtlich möglich wäre. Der Antragsteller macht geltend, das Bauvorhaben sei ihm gegenüber rücksichtslos. Das Verfahren ist noch nicht entscheidungsreif, mit einer Entscheidung ist im Laufe des ersten Halbjahres 2018 zu rechnen."