Horb a. N. Verstärkung fürs Bauhof-Team

Die Versorgung durch den Bauhof sei bisher zwar grundsätzlich gut gewesen, jedoch kämen auf die Mitarbeiter mittlerweile immer mehr Aufgaben im Ort und gesamtstädtisch zu. Insbesondere bei der Grünpflege brechen den Ortschaften vermehrt die ehrenamtlichen Grünpflegepaten weg, was in den Mäh-Phasen im Sommer zu Personalengpässen beim Bauhof führt. "In den nächsten Jahren haben wir noch einige Themen und Aufgaben, bei denen wir den Bauhof anderweitig einsetzen könnten", erklärte Ortsvorsteherin (OV) Birgit Sayer. Sayer erhofft sich durch die Anstellung einer Teilzeitkraft unter anderem, dass die Arbeitsspitzen zur Grünpflege dadurch ausgeglichen werden können. Wünschenswert wäre eine Person, die über genügend Ortskenntnis verfügt und einen gewissen Bestand an Werkzeugen für die Ausübung der Tätigkeiten mitbringt. Der Einsatz eigener Geräte werde jedoch vergütet, betonte Sayer. Zu den weiteren Kosten zählt die Sozialversicherungspflicht sowie der Urlaubsanspruch und die Lohnfortzahlung.

Die Ortschaften werden pro 0,1 Arbeitsstelle an den Kosten mit 1000 Euro beteiligt. Bei einer Arbeitszeit von 25 Stunden im Monat müsste Rexingen 1475 Euro an Fremdmitteln investieren. Ratsmitglied Rainer Brenner begrüßte das Vorhaben. Er verspricht sich dadurch mehr Flexibilität in der Abarbeitung von entstehenden Aufgaben. Das Gremium fasste seinen einstimmigen Beschluss zur Anstellung einer Teilzeitkraft. Die Stelle wird ausgeschrieben.