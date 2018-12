Horb a. N. Verregnetes Weihnachtsmärktle überzeugt

Leider drückten der Regen und der Wind am Samstag etwas die Stimmung. Zwar war der Besucherandrang etwas geringer, aber die, die kamen, konnten gemütlich die verschiedenen Stände aufsuchen.

Zehn Stände für die Besucher

Zehn Ständchen boten dieses Mal ihre Waren an, und alle waren am Ende trotz des schlechten Wetters zufrieden. Organisatorin Alexa Gaal freute sich, dass im neunten Jahr dem Plastikmüll der Kampf angesagt wurde. So wurden die Getränke in Tassen ausgeschenkt. Der ein oder andere brachte sogar seine eigene Tasse mit.