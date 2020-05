Horb a. N. Verletzte Katze: Noch keine Tatverdächtigen

Der Katzenbesitzer habe ihm mitgeteilt, dass es vor ein paar Jahren schon einmal ähnliche Vorfälle gab. Diese hätten nach einer damaligen Presseveröffentlichung aufgehört. "Deshalb war mein Gedanke, es wieder mit so einer Mitteilung zu versuchen", meint Daiker. "Wie die Falle fängt, kommt auf die Größe der Schlinge an und wie hoch die im Gelände hängt oder ob sie am Boden liegt", erklärt Daiker. Es können hierbei Hautverletzungen bis zum Verlust von Gliedmaßen oder sogar das Erhängen der Katze vorkommen.