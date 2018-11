Horb a. N. Verfolgte Christen sind Thema

Horb. Pfarrerin Susanne Veith und Walter Burgbacher moderierten diesen Abend, der unter dem Thema "Wir sind eins – Gott hat uns zuerst geliebt" stand. In ihrer Begrüßung sagte Veith, dass es außer Halloween noch andere Gründe zu feiern gebe. Das Evangelische Jugendwerk hat die Church Night vor Jahren initiiert. In Horb wurde sie 2006 zum ersten Mal gefeiert. Aus der Church Night wurde ein hellwacher Church-Night-Teenager, sagte Veith. "Heute sagen wir Danke für das Geschenk des Glaubens. In Jesus Christus sind wir befreit in der Verantwortung für unsere Nächsten."

Veith sagt: "In dieser Church Night wollen wir darüber nachdenken, worin die Einheit mit Gott besteht, inwiefern sind wir eins mit Christen in ganz anderen Ländern und Kulturen."

Walter Burgbacher stellte die Frage "Was bedeutet es, wenn wir ein Glaubensbekenntnis sprechen. Was bedeutet es für die Menschen in den Ländern, wo die Christen verfolgt werden?" Dazu gab es mehrere Videoclips mit Maria aus Tunesien, mit Pastor Cho aus Nordkorea, mit Haroon aus Pakistan, mit Pastor Musa aus Syrien, mit Maraya aus Ägypten. Diese Videoclips zeigten deutlich, wie schwer es ist, dort dem christlichen Glauben treu zu bleiben und wie die Bereitschaft ist, dafür auch Verfolgungen zu ertragen.