Horb a. N. Vereinszweck noch erfüllt?

Unabhängig davon scheint der Verein derzeit nicht mehr das widerzuspiegeln, was in den Gründerzeiten angedacht war. Eines der Gründungsmitglieder sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Nur noch Partys zu veranstalten, hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir mit dem Verein Marmorwerk bezwecken wollten. Mir fehlt da die Kreativität und Ideenvielfalt. Ich glaube auch, dass das von den Jugendlichen dankbar angenommen wurde. Ich hoffe, der Verein findet neue Wege. Es sind ja fähige, kreative Köpfe an der Spitze des Vereins. Vielleicht befruchtet die aktuelle Debatte ja, dass sich wieder mehr Horber im Verein engagieren wollen."