Horb a. N. Vereine zu Besuch in Projektwelt

"Die Vereine haben interessante Projekte mit in den Workshop gebracht. Vom Aufbau neuer Vorstandsstrukturen und der Werbung neuer Vereinsmitglieder über die Großveranstaltung im Rahmen des Vereinsjubiläums bis hin zur neuen Homepage und den Aufbau einer neuen Vereinssparte haben wir verschiedene Themen betrachtet, die nahezu jeden Verein bewegen. Die Bandbreite von Projekten in den Vereinen ist groß und vielfältig. Die Herangehensweise an solche Vorhaben ist jedoch meist dieselbe und kein Hexenwerk", sagt Projektmensch Marina Schmid, die die Teilnehmer den Tag über begleitete.

Mit geeigneten Methoden haben die Vereinsfunktionäre gelernt, wie sie die Teammitglieder früh genug ins Boot holen können, um gemeinsam ihr Projekt motiviert und strukturiert zu beginnen und somit die Erfolgswahrscheinlichkeit ihres Vorhabens zu steigern.

Gleichzeitig war der Tag eine gute Gelegenheit, um sich unter Gleichgesinnten über die aktuellen Themen des Vereinslebens auszutauschen. Im Sommer 2019 soll eine zweite Auflage stattfinden.