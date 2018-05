Horb a. N. "Vereine sorgen für Zukunft der Gemeinde"

Schützen

Die Schützen des Schützenvereins Tell aus Lützenhardt erzielten auf Landes-, Bezirks- und Deutschen Meisterschaften Erfolge in Disziplinen wie etwa "Luftpistole aufgelegt", "Unterhebelgewehr", "Sportpistole", "Standardpistole" und "Ordonnanz aufgelegt": Ausgezeichnet wurden hier Karl Brissaud, Peter Henne, Eckhard Harr, Kira Hübner, Claus Schmid, Jochen Glembotzki und Rüdiger Rasch. Für den ersten Platz in der Bezirksmeisterschaften wurden Kira Hübner, Claus Schmid und Jochen Glembotzki mit Urkunden bedacht. Geehrt wurden auch die Schützen der Bezirksmeisterschaften, die sich den zweiten Platz erkämpften: Peter Henne, Karl Brissaud Eckhard Harr und Rüdiger Rasch. Ebenso wurden Urkunden für Leistungen der Landes-, Bezirks- und Deutschen Meisterschaften an nachstehende Schützen des Schützenverein Edelweiß in Tumlingen vergeben: Dieter Beilharz qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft während Bettina Fischer den dritten Platz bei den Bezirksmeisterschaften belegte. Frank Ottusch sicherte sich den 1. Platz bei den Bezirksmeisterschaften.

Spielgemeinschaft

Die Spielgemeinschaft (SGM) Waldachtal, die sich aus SF Salzstetten, SV Tumlingen, VFB Cresbach und Kickers Lützenhardt zusammensetzt, durfte sich über den Gewinn der Meisterschaft bei den D- und C-Junioren freuen. Unter den geehrten D-Junioren befanden sich Jannik Beilharz, Tim Dürr, Leon Fink, Salim Graf, Leon Louis Hayer, Levi Jahreiß, Simon Kopf, Lucas Kübler, Leon Maier, Lenny Lissner, Henrik Rieger, Giuliano Sapienza, Thomas Schmidtlein, Samuel Schneider, Tom Jannik Steiniger, Aaron Störzer, Nick Störzer, Janus Theissen, Benedikt Weiß, Thorben Wiesinger, Max Wittich, Janina Lara Züfle, Rafael Lopes Sousa und Felix Reslinger. Den Titel für die C-Junioren holten Mustafa Apatay, Fabrizio Bergner, David Ganzski, Dorian Grosse, David Johannsen, Marc Kührig, Daniel Lisius, Johannes Müller, Moritz Schwab, Mensur Shpenadija, Rico Stahl, Marius Vogt, Michael Ziegler, Lasse Bredtmann, Philipp Dieterle, Kevin Haas, Johann Martini, Markus Matteis, Jan Ruggaber, Johannes Schöttke und Leon Shabani.