Horb a. N. Vereine bei Datenschutz verunsichert

Horb. Wer am Freitag die Internetseite der Narrenzunft Horb ansteuert, findet nichts über Figuren wie Kropfer und Hexen – stattdessen steht da folgender Text: "Aufgrund der aktuellen Datenschutzverordnung müssen wir erst einige Dinge klären. Das kann dauern... Und solange ist hier erst mal Pause."

Seit Freitag gilt die neue Datenschutzgrundverordnung. Doch wie das für alle EU-Staaten verbindlichen Datenschutzgesetz mit seinen 100 Unterpunkten auszulegen ist, wissen viele Vereine nicht.

Die Narrenzunft Horb fürchtet offenbar, dass ihr bei Verstößen rechtliche Folgen drohen. So begründet sie jedenfalls die Pause im Netz: "Da weder Gesetzgeber noch Spezialisten Auskunft über die Verwendung bereits getätigter Veröffentlichungen von Bildern, Namen etc. geben können, klären wir nun erst mal, was wer so zu tun hat und wer für was verantwortlich ist. Da der Webmaster auch keine Lust auf Anzeigen beziehungsweise Abmahnungen hat, nehmen wir die Seite vorerst vom Netz!"