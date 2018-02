Horb a. N. Verdacht auf Giftköder

Der Polizei ist von dem Fall in Mühlen nichts bekannt. Ob es also tatsächlich ein Giftköder war, der den Hund das Leben kostete, bleibt ein Verdacht. In den sozialen Netzwerken kursieren regelmäßig Meldungen zu Hunde-Giftködern – besonders betroffen war in diesem Monat Freudenstadt.

Die Betreiberin einer Hundeschule berichtete von Fleischbällchen mit Rattengift, die am Sportplatz in Wittlensweiler lagen. "Ein Hund hat diese gefressen und musste mit Infusionen und Spritzen behandelt werden. Er hat überlebt, aber einen schweren Schaden an den Nieren erlitten." Auf dem Kienberg in der Nähe des Golfplatzes seien Mini-Salamis mit Nägeln gefunden worden.

Polizeibekannt sind Fälle vom Dezember aus Seewald. Drei Hundehalter hatten nach Spaziergängen auf dem "Rundweg Besenfeld" bei der Polizei Freudenstadt gemeldet, dass ihre Hunde Vergiftungserscheinungen zeigen würden. Zum Teil erlitten die Tiere sogar epileptische Anfälle. Der gemeinsame Nenner der Fälle blieb allerdings nur die Spazierstrecke – ob tatsächlich Giftköder auslagen oder die Hunde vielleicht eine andere giftige Substanz gefressen hatten, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Im gesamten Kreisgebiet tauchen immer wieder Meldungen von Giftködern auf. Im Juli vergangenen Jahres sollen Giftköder am Friedhof in Empfingen gelegen haben, hieß es bei Facebook, unter anderem vom Horber Tierschutzverein. Bereits im März 2017 fraß ein Hund in Tumlingen Schneckenkorn; die Besitzer schalteten eine Anzeige in unserer Zeitung, um auf den Fall aufmerksam zu machen.

In Horb wurde im November 2016 vor mutmaßlichen Giftködern gewarnt. Zwischen Haugenstein und dem "Rauschbart" sollen sie gelegen haben. "Mein Mann hat rohes Fleisch/Innereien gefunden und hat es eingesammelt", schreibt eine Facebook-Nutzerin dazu. Ob diese vergiftet waren, ist allerdings unklar. In Salzstetten sorgten Giftköder 2015 für Aufsehen. Es wurden drei Fälle bekannt, in denen Hunde geschädigt wurden. Sie alle waren im Spitalwald zwischen Salzstetten und Oberwaldach unterwegs gewesen.

Mittlerweile existieren sogar Webseiten, um vor Giftködern zu warnen. Auf "giftkoeder-radar.com" finden sich zwei Meldungen für den Kreis Freudenstadt.