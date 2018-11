Horb a. N. Verbrechen: Fahndungserfolg in Nordstetten?

Die Spurensicherung ist seit Freitagabend mit großer Personalzahl am früheren Elternhaus von Riecher in der Ritterschaftsstraße/Ecke Hohlgasse in Nordstetten im Einsatz.

Dieses Haus hatte das Opfer an eine Familie vermietet. Mittlerweile sind Haustür und Garagen des Gebäudes versiegelt. Ein Flatterband sperrt das Haus ab. Ermittler sind auch am Samstag vor Ort und untersuchen das komplette Haus, Nebengebäude und Garten.

Für den Samstagnachmittag hat die Kripo eine Pressemitteilung angekündigt. Es ist von "Fahndungsfortschritten" die Rede.