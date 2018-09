Horb a. N. Verborgene Herzfalten lassen sich erkennen

Zu dieser Auseinandersetzungen um den Erhalt des Schütteturms vermerkte der Pfarrer und Heimatschriftsteller Heinrich Hansjakob in seinen Reiseerinnerungen: "Wie ich am Abend hörte, gibt es in Horb Leute, die von diesen alten Bauwerken gerne eines oder das andere niedergerissen sähen. Möchten diese Heldensöhne Horbs doch nur einmal ihre Stadt von Ferne aus betrachten, und wenn sie nicht jeden Sinnes für Schönheit bar sind, so würden sie einsehen, dass sie ein Verbrechen gegen ihre Heimat begehen wollen."