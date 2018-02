Horb a. N. Verband klagt: Es gibt zu wenig Fahrlehrer

Michael Wagner, dessen Fahrschule ihren Sitz in Sulz und ein Büro in Horb hat, berichtet, dass seine Tochter die Fahrlehrerausbildung zwar gemacht hat, sich dann aber für ein Studium entschied, weil der Verdienst als Fahrlehrer zu schlecht sei. Er verlange 40 Euro für eine Fahrstunde, sagt Wagner – das sei aber nicht sein Stundenlohn, vielmehr muss er damit auch Sprit und das Auto finanzieren, außerdem ist die Mehrwertsteuer schon enthalten. Heute kostet ein Führerschein in Deutschland je nach Region zwischen 1500 und 2300 Euro, wie Jochen Klima vom baden-württembergischen Fahrlehrerverband sagt.