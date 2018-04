Horb a. N. VdK: Pflege muss verbessert werden

Horb. Der Vorsitzende Manfred Fath sprach in seinem Vortrag einige Probleme an wie zum Beispiel die Renten. Viele seien von Altersarmut betroffen, und es sei Aufgabe der Politik, die Renten zu stärken. Die Armut betreffe nicht nur Rentner sondern auch Frauen und Kinder. Die Pflege müsse verbessert werden. Das Pflegepersonal müsse aufgestockt werden und das jetzt und nicht in ferner Zukunft. Der Pflegeberuf allgemein müsse attraktiver und besser bezahlt werden. Die Notfallversorgung auf dem Land sei zudem ein Skandal. Hier werde an der falschen Stelle gespart. Der VdK setze sich dafür ein, dass pflegende Angehörige mehr von der Pflegeversicherung erhalten, denn ohne den Einsatz und die Arbeit der Angehörigen breche das ganze System zusammen.

Oswald Zink, Kreisverbandsvorsitzender, kritisierte, dass die Schere zwischen arm und reich immer größer werde. Das sei ein Alarmzeichen. Die Rente werde in Zukunft nicht ausreichen, um ein Leben in Würde zu führen. Es werden Medikamente und Hilfsmittel von den Kassen abgelehnt, vor allem telefonisch, was überhaupt nicht erlaubt sei. In diesen Fällen helfe der VdK den Versicherten zu ihrem Recht.

Ein Problem gebe es auch für die Menschen, die zu Hause älter werden und nicht mehr mobil seien. Der ÖPNV müsse gemeinsam angefasst und verbessert werden, das bedeute für die Kommunen hohe Kosten trotz sprudelnder Steuereinnahmen. Betreutes Wohnen sei wichtig und das sei in Horb sehr gut vorhanden.