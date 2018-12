Horb a. N. VdK’ler genießen einen Hauch von Weihnachtsstimmung

Tausende von weiß gezuckerten Tannenbäumen säumten die Wege durch den Park, und abends verwandelten Millionen Lichter und Glitzergirlanden den Park in ein Lichtermeer. Überall lag ein Hauch von Weihnachtsstimmung.

Ein absoluter Höhepunkt zum Abschluss war die Lichterparade mit der Nikolausshow am großen Weihnachtsbaum, die sich funkelnd durch die Dämmerung schlängelte. Ein erlebnisreicher und unvergesslicher Tag ging zu Ende.

Am Abend trafen sich die Reisenden zur Rückfahrt am Reisebus und freuten sich sehr über die wohlige Wärme, denn der Fahrer hatte in weiser Voraussicht den Bus schon vorgewärmt. Die Gruppe bedankte sich beim VdK-Reiseteam für die gute Organisation und bei dem Fahrer für die sichere und gute Heimreise, teilen die Verantwortlichen mit.