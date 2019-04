Horb a. N. Vandalen wüten auf Volleyball-Anlage

Luisa Eidel, Schulleiterin der Steinachtalschule, ist fassungslos: "Es muss hier wohl viel Gewalt im Spiel gewesen sein, um die Pfosten so aus der Verankerung zu bringen." Die Schulleiterin geht nun bewusst den Schritt an die Öffentlichkeit, um auf den Vandalismus-Fall aufmerksam zu machen – "auch im Namen meiner Kolleginnen und meiner Schüler und Schülerinnen, die letztendlich die Leidtragenden sind".

Es sei auch schon in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus-Fällen an der Schule in Talheim gekommen.

Hausmeister entdeckt den Schaden