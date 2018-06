Horb a. N. Urteil gegen Bahnhofspöbler gefallen

Pause. Der Angeklagte geht rauchen. Geht mit seinen Betreuern zum Bus am Parkplatz. Hat plötzlich einen schwarzen Hut mit breiter Krempe und Sonnenbrille auf. So im Udo-Lindenberg-Style.

Sascha K, der "Bahnhofs-Pöbler". Im letzten Jahr hatte er innerhalb eines halben Jahres den Bahnhofsvorplatz terrorisiert. Immer Pöbeleien und Angriffe. Eine Gleis-Süd Mitarbeiterin wusste sich nur noch mit Pfefferspray zu helfen (wir berichteten).

Urteilsverkündung: Bahnhofspöbler entschuldigt sich

11.12 Uhr. Die Richter treten in den Saal. Der Vorsitzende Münzer lehnt den Antrag von Sascha K. ab. Der Richter erwähnt, dass der Angeklagte offenbar die Sex- und Wodka-Fragen verstanden hat. Die Aussagen des Angeklagten dazu lassen schließen, dass er das auf Deutsch verlesene Gutachten gut verstanden hat. Münzer: "Der Sachverständige war in der gesamte Beweisaufnahme im Saal. Auch während der Verlesung des Gutachtens wurden die Verständnisprobleme nicht zur Sprache gebracht. Als sich der Angeklagte zu seinen persönlichen Verhältnissen geäußert hat, hat er das in gut verständlichem Deutsch gemacht. Erst zum Ende der Verhandlung nach der Verlesung des Sachverständigen-Gutachtens zog sich der Angeklagte mehr und mehr in die russische Sprache zurück."

Der Angeklagte steht auf. Sagt: "Ich entschuldige mich für alles. Bei allen, die hier vor Gericht sind. Ich bitte um eine Chance für ein neues Leben." Der "Bahnhofs-Pöbler" –­ klein mit Hut. Der vor ihm liegt.

Urteil: Ein Jahr und neun Monate im Maßregelvollzug

Um 13.01 Uhr dann die Urteilsverkündung vom vorsitzenden Richter Karlheinz Münzer: Sascha K. bekommt ein Jahr und neun Monate für seine Straftaten. Dazu wird die Unterbringung in die Psychiatrie nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch verhängt. Der sogenannte Maßregelvollzug. Laut Wikipedia heißt das konkret: "Die Behandlung erstreckt sich über Jahre, weil die rechtlichen Anforderungen an die Entlassung hoch sind. Die Entlassung zur Bewährung ist erst bei eindeutig günstiger Prognosestellung durch forensische Sachverständige möglich."

Warum das? Richter Münzer: "Vor der Unterbringung in der Psychiatrie war der Zustand des Angeklagten desolat. Wie der Ordnungsbeamte in Horb sagte: Er kam zu Ihnen in die Obdachlosenunterkunft, um zu sehen, ob Sie noch leben. Es wäre nicht mehr lange gegangen, und Sie wären verstorben. Heute ist der Angeklagte in einem ganz anderen Zustand!"

Zitierte die Vorstrafen: Sascha K. hatte seiner Freundin die Bremsschläuche am Auto zerschnitten, weil sie ihn verlassen wollte, wenn er seine Drogenprobleme nicht in den Griff bekommt. Damals Bewährung. Dann ging er in die Suchtfachklinik – laut Richter Münzer scheiterte der Angeklagte "schon bei der ersten Lockerung".

Die anderen Straftaten, so der Richter­: "Immer dieselbe Schablone –­ bis heute." Schnaps geklaut im Supermarkt. Kaufhausdetektiv mit Kopfstoß angegriffen. Den Wirt einer Pizzeria mit Schlägen bedroht. Dann untergebracht in der Psychiatrie in Zwiefalten. Richter Münzer: "Ihre Aussage in der Beweisaufnahme, dass Sie lieber sieben Monate in den Knast gehen als zwei Jahre in die Entziehungsanstalt, ist bezeichnend."

Der Richter weiter: "In einem Supermarkt haben Sie einen Ladendetektiv mit einer Flasche beworfen. Der ist so traumatisiert, dass er seinen Beruf aufgeben musste. Über diese Folgen Ihrer Taten haben Sie im Gericht nichts erzählt."

Entzug hat keine Aussicht auf Erfolg

Die Einweisung in eine Entziehungsanstalt lehnt das Gericht ab. Münzer: "Aus den vielen Vorstrafen hat der Angeklagte keine Lehren gezogen. Eine Entziehung scheitert an vielen Gründen. Durch sein hirnorganisches Psychosyndrom ist er kognitiv nicht in der Lage, eine Therapie durchzuführen. Deshalb ist ein Versuch 2008 gescheitert. Damals hat der Angeklagte auf seinen schriftlichen Antrag die Therapie abgebrochen."

Der "Bahnhofs-Pöbler" –­ laut mündlicher Urteilsbegründung auch für die Richter ein hoffnungsloser Fall!

Richter Münzer: "Der Angeklagte hat nicht erkannt, wie krank er ist. Er ist gefährlich für die Allgemeinheit, alle Geschädigten von ihm sind Zufallsopfer! Man kann nur hoffen, dass er alle Hilfsangebote annimmt, die ihm im Maßregelvollzug gegeben werden und die ihn in die Lage versetzen, ein Leben zu führen, das ihm vorschwebt. Aber ohne Betreuung wird das nicht funktionieren."

Die Dolmetscherin hatte dem Angeklagten alles per Mikrofon übersetzt. Sascha K. schaut die ganze Zeit nach unten. Dann noch eine Zigarette mit seinem Verteidiger und den vier Betreuern. Dann geht es zum Bus, der ihn auf Dauer in die Psychiatrie auf die Reichenau bringt.

Der "Bahnhofs-Pöbler" – auf seinen letzten Schritten in Freiheit hält er sein Kreuz fest. "Ein evangelisches Kreuz", wie er dem Schwabo letzte Woche gesagt hat. Sein Verteidiger Wolfgang Wieser hatte schon vor dem Urteil angekündigt, dass er in Revision gehen will.