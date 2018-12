Horb a. N. Unterwegs in Nah und Fern

Eine Abendwanderung findet am 2. Februar statt. Wanderführerin der Halbtagestour ist Angelika Rebmann. Von Ahldorf nach Wiesenstetten führt am 17. Februar Claus Schurr eine Halbtagestour.

März

Auf dem Panoramaweg um Dürrenmettstetten sind die Wanderer am 10. März bei einer Halbtagestour unterwegs. Wanderführer ist Claus Schurr. Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe findet am 23. März im Schurkenturm statt.

April

Der Albverein startet am 28. April zu einer Halbtagestour rund um die Ruine Albeck und Mammutbäume. Wanderführer ist Rainer Schäfer.

Mai

Um Besenfeld mit lustiger Rate-Runde kommen die Wanderer am 12. Mai zu einer Halbtagestour zusammen. Wanderführerin ist Elisabeth Vater. Eine Ganztagestour ist für den 19. Mai beim Landesfest Albverein Schwäbisch Gmünd vorgesehen. Ansprechpartner dafür ist der Vorstand. Die Freundschaftswanderungen finden vom 25 bis 27. Mai statt. Am 25. Mai geht es von Mössingen nach Gomaringen, am 26. Mai von Dußlingen nach Pfäffingen, und am 27. Mai von Herrenberg nach Gechingen (jeweils Ganztagestouren), Ansprechpartner ist Reinhold Buchta.

Juni

Die Wanderer sind am 10. Juni auf der Ganztagestour: "Premiumweg Himmelssteig – schönster Wanderweg 2017" unterwegs. Wanderführer: ist Bruno Kastirr. Eine Mehrtagestour veranstaltet der Albverein vom 11. bis 19. Juni. Die Bergtour auf dem Lechweg führt von der Quelle bis zum Fall. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wanderführer ist Edgar Holdack. Die Halbtagestour "Rundwanderung um den Turm" findet am 23. Juni statt. Wanderführerin ist Hilde Stöckel.

Juli

Die Ganztagestour "Auf die Hornisgrinde, Mummelsee – Dreifürstenstein" findet am 6. Juli statt. Wanderführer ist Bruno Kastirr. Eine weitere Ganztagestour wird es am 21. Juli, vom Poppeltal nach Enzklösterle geben. Wanderführerin ist Elisabeth Vater.

August

Die Wanderer treffen sich am 11. August zur Ganztagestour "Ravennaschlucht und Titisee" Wanderführer ist Rainer Gramer. Einen Grillabend am Schurkenturm wird es am 24. August geben. Turmwart ist Willi Rauch.

September

Die Mehrtagestour "Mellau – Bregenzer Wald" vom 16. bis 19. September hat eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wanderführer ist Werner Peuckert. Die Ganztagestour Grenzweg Spitzbubenland am 29. September führt Reinhold Buchta.

Oktober

Am 3. Oktober brechen die Wanderer zu ihrem Jahresausflug (Ganztagestour) auf. Dabei wird man mit dem Bus unterwegs sein. Ansprechpartner ist der Vorstand. Der Gauwandertag in Frommern findet am 6. Oktober statt. Rainer Reichensperger führt die Ganztagestour. Der Albverein ist vom 12. bis 13.Oktober bei der Mehrtagestour "Wandertage im Durbacher Weinparadies". Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wanderführerin ist Elisabeth Vater. Die Gauwanderung zum Nägelehaus (Ganztagestour) findet am 20. Oktober statt. Wanderführer ist Reinhold Buchta.

November

Den Eichhörnchenweg Bad Imnau wandert die Gruppe am 3. November (Halbtagestour). Wanderführerin ist Angelika Rebmann. Die Besprechung für den Wanderplan 2020 wird am 8. November im Schurkenturm stattfinden. Wanderwart ist Claus Schurr. Die tradiotionelle Schlachtplatte gibt es vom 16. bis 17. November im Schurkenturm.

Dezember

Eine Adventswanderung mit gemütlicher Einkehr wird es am 7. Dezember als Halbtagestour geben. Wanderführerin ist Angelika Rebmann. Eine weitere Halbtagestour findet am 28. Dezember statt, diese Wanderung zwischen den Jahren führt Willi Rauch.

Zusätzlich im Programm

Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es eine gemütliche Kurzwanderung, Dauer circa zwei Stunden. Hierzu sind Gäste immer willkommen. Alle Aktivitäten werden rechtzeitig im Schwarzwälder Boten angekündigt.

Weitere Informationen: www.horb.albverein.eu