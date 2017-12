Horb a. N. Unterstützung für Familien kranker Kinder

Hor b. Aufgetreten war im Alten Freibad der christliche Liedermacher Albert Frey. Zu diesem Konzert hatten sowohl die evangelische als auch die katholische Kirchengemeinde von Horb soweit die Volksmission "Lebensquelle" eingeladen.

Trotz der sehr unsicheren Wetterlage kamen mehr als 300 Besucher an diesem Sommerabend nach Horb. Sie erlebten ein besonders Konzert, das nicht nur von der christlichen Botschaft Freys lebte, der mit Lobpreis-Liedern wie "Anker in der Zeit" neue Farbe in die Kirchenlieder brachte, sondern auch vom Miteinander der Besucher. Ein heftiger Regenschauer ließ sie noch näher zusammenrücken. Ein Umstand, der sich sehr positiv auf die Stimmung auswirkte, wie Walter Burgbacher vom Orga-Team in seinem Fazit erfreut feststellen konnte.

Zusammen mit Angelika Krause, Carmen Winz, Jutta Graf, Klaus Konrad, Martin Lütjohann, Peter Krause, Susanne Veith, Thomas Reininger, Ursula Eisele und weit mehr als 50 Freiwilligen schaffte man es, diese organisatorische Meisterleistung zu stemmen. Ein besonderer Dank Burgbachers galt auch dem Team der Erlacher Höhe, ohne deren Hilfe vieles fast nicht möglich gewesen wäre. Kirchengemeinderat Burgbacher erinnerte sich aber auch an die vielen spontanen Helfer. Darunter Radfahrer, die an diesem Nachmittag am Alten Freibad vorbeikamen, ihren Drahtesel für ein Stündchen parkten und beim Bestuhlen halfen. "Und das allertollste war, dass viele nach Konzertende wieder mit anpackten", ergänzte Pastor Lütjohann, beim Gespräch mit unserer Zeitung.