Horb a. N. Unternehmer mit Herz fürs Ehrenamt

Würtenberger wies darauf hin, dass eine Förderung des Ehrenamts auch Vorteile für die Arbeitgeber hat: "Ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind teamfähig, belastbar und zuverlässig. Sie leben eine Wertekultur, die eine Vorbildwirkung im gesamten Betrieb entfaltet."

"Unser Dank und unsere Anerkennung gilt auch den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, weil sie bereit sind, dieses Risiko einzugehen und diesen Mehraufwand tragen. Der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz in Deutschland ist weltweit am leistungsfähigsten. Sie tragen dazu erheblich bei", damit dankte auch Dietmar Löffler, Landesbeauftragter des Landesverbandes Baden-Württemberg der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk dem Engagement der Arbeitgeber im Lande.

Die Grundlage fürs Engagement muss früh gelegt werden. So geschah es auch bei Konrad Faßnacht. Seine Eltern vermittelten ihm früh Werte und deren Pflege, was im Betrieb von Konrad Faßnacht deutlich zum Ausdruck kommt.

So ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen von der Freiwilligen Feuerwehr Horb für die Auszeichnung als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber vorgeschlagen wurde, da sich Konrad Faßnacht in besonderer Weise um das ehrenamtliche Engagement im Bevölkerungsschutz verdient gemacht hat.

Die Hälfte seiner Mitarbeiter (sechs von zwölf) sind bei der Freiwilligen Feuerwehr rund um die Uhr einsatzbereit, werden im Notfall freigestellt, ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. In großen Betrieben mit tausend Beschäftigten sind beispielsweise nur fünf im Ehrenamt tätig. Neben einer Urkunde erhält Konrad Faßnacht in elektronischer Form ein auf die Auszeichnung hinweisendes Signet, das er beispielsweise auf Briefbögen oder im Internet verwenden kann.

Die Auszeichnung ist für fünf Jahre verliehen und kann auf Antrag bei Fortbestehen der Vergabevoraussetzungen verlängert werden.