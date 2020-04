Horb a. N. Unfall mit Quad: Zwei Frauen verletzt

Die Quad-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sozia erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Familienangehörige wegtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.