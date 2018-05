Horb a. N. Umweltmaut Horb macht Schule

Nach der Verabschiedung des Benzinmotors wird nun auch der Diesel abgeschafft. 1936 lief der erste jemals gebaute Diesel-PKW vom Band. Dieser war die Neuheit auf dem Markt und machte den Benzinern mächtig Konkurrenz, da er einen sehr geringen Verbrauch hatte.

Doch seit Anfang des 21. Jahrhunderts suchte man einen Ersatz, da der Stickstoffdioxidausstoß der Dieselaggregate zu hoch war. 2019 wurde der Dieselkraftstoff durch den Oxymethylenether-Diesel ersetzt. OME (Oxymethylenether) wurde dem Dieseltreibstoff in einer Konzentration von 15 Prozent beigemischt. Die Herstellung des OME erfolgt durch Wasser, Elektrizität und Kohlenstoffdioxid, was bedeutete, dass die Produktion den CO2-Abbau unterstützte. Der Haken an der ganzen Sache war, dass dieser synthetische Kraftstoff erheblich teurer war als der normale Dieseltreibstoff. Das nächste Problem folgte kurz darauf. Bei der Erzeugung solch riesiger Mengen OME konnte nicht mehr nur mit erneuerbarer Energie gearbeitet werden, außerdem wurde unverhältnismäßig mehr Energie zur Produktion benötigt, als man nachher zur Fortbewegung nutzen konnte. Daher durfte man laut Gesetz OME-Diesel ab 2035 nicht mehr produzieren. 101 Jahre nach dem ersten Diesel-PKW rollt endgültig kein Verbrennungsmotor mehr auf Deutschlands Straßen.

"Horb lag bei der Umrüstung zur Elektromobilität bis etwa 2035 weit zurück, und deshalb musste sich schnell etwas ändern", sagte Oberbürgermeister Fischer. Dieser ließ die verbleibenden Tankstellen durch Ladestellen für Elektroautos ersetzen. Außerdem kann man in ein bis zwei Jahren mit einer Fast-Charge-Tankstelle rechnen, die ein Elektroauto innerhalb von Sekunden voll auflädt. Eine weitere Maßnahme von OB Fischer war die deutschlandweit beachtete "Horber Umweltmaut", die offiziell "Lokale Verbrennungsmotorabgabe" hieß. Durch diese mussten für jedes verbleibende Auto, welches einen Verbrennungsmotor hatte, zusätzlich 68 Euro pro Monat an die Stadtkasse gezahlt werden, um ständig in Horb fahren zu dürfen, Tageserlaubnisse kosteten 10 Euro.