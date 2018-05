Horb a. N. Umbau wird eine Punktlandung

Doch nicht nur durch die Erweiterung durch die Retro-Zimmer hat sich die Investition rentiert. Silberzahn: "Vor dem Umbau lagen die Energiekosten noch bei rund 105 000 Euro im Jahr 2014. Trotz laufender Sanierung im zweiten Bauabschnitt lagen sie im Jahr 2016 nur noch bei 51 000 Euro. Die Heizkosten – so können wir heute sagen – haben sich um 50 Prozent reduziert. Vor dem Umbau war das Gebäude von 1968 eine Energiekostenschleuder ohne Ende!"

Der Umbau. Die alten Balkons wurden abgeschnitten. Damit die Zimmer endlich größer werden können und auch noch jeweils ein eigenes Bad haben. Das schreibt auch die neue Heimbauverordnung vor. Müller: "Wir haben ohnehin festgestellt, dass die Balkons sehr selten genutzt wurden." Weil der kleine Park vor dem Speisesaal ohnehin neu bepflanzt wird, können die Senioren draußen sitzen. Und wie man beim Pressetermin sieht, ist das sehr beliebt.

Wohlfühlatmosphäre – das soll das neue Ita von Toggenburg zum 50. Jubiläum ausstrahlen. Durch die größeren Zimmer sind auch die Arbeitsbedingungen für die 56 Mitarbeiter deutlich besser geworden. Pflegedienstleiterin Lisa Holzmann: "Man hat jetzt einfach mehr Platz und Bewegungsfreiheit. Durch die neue Struktur gibt es weniger Bewohner pro Wohnbereich." Insgesamt gibt es jetzt sechs Wohngruppen für acht bis maximal 15 Bewohner. Die Gemeinschaftsräume hell mit viel Glas bis zum Boden.

Zeichen für die neue Offenheit, die Silberzahn und Müller planen: "Wir werden nach der Eröffnung versuchen, den Quartiergedanken weiterzuentwickeln. Der Speisesaal im Erdgeschoss wird nicht nur Mittagessen auch für Besucher von außerhalb anbieten, sondern auch Kaffee und Kuchen. Mit der Grundschule überlegen wir, dass die Schüler bei uns Konzerte machen könnten. Es laufen auch schon die ersten Tests für Spiele-Mittage mit den Grundschülern."

Im Speisesaal sitzt auch gerade Bewohnerin Johanna Schlotter. Sie fängt fröhlich an zu plaudern mit Müller und Silberzahn. Sie sagt: "Mir gefällt es hier und mir geht es gut hier." Vorne schaut sie raus Richtung Hospital, hinten Richtung evangelische Kirche.

Auf einer Ebene geht es hier gleich hinten in den zukünftigen Garten. Hier wurde am gestrigen Mittwochnachmittag mit den Hochbeeten die ersten Elemente eines Dementgarten eingerichtet (wir werden noch berichten). Hinter dem Dementgarten ist der zweite Aufzug. Silberzahn: "Was meinen Sie, was los war, als vor dem Umzug um die Weihnachtszeit mal der eine Aufzug, den wir hatten, ausgefallen ist? So eine Person im Rollstuhl trägt man nicht einfach mal so eben die Treppe runter!" Doch auch dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an.