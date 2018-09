Horb a. N. ULH-Stadtrat will Daniel Z. ehren

In Deutschland kann jeder eine andere Person für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Der Antrag ist an die Staatskanzlei des Bundeslandes zu richten, in dem der Vorgeschlagene lebt – in diesem Fall Sachsen. Erachtet die Staatskanzlei den Vorschlag als begründet, leitet sie ihn weiter an den Bundespräsidenten, der letztendlich über die Vergabe entscheidet. Vergangenes Jahr wurde das Bundesverdienstkreuz 1064-mal verliehen.