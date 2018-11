Horb a. N. ULH-Antrag abgeschmettert

Im Gemeinderat legte Rodolfo Panetta (ULH) nach: "Es ist noch kein Gesetz dazu verabschiedet. Wenn das kommt, müsste sich jeder Metzgermeister in der Privatwirtschaft zum Affen machen. Wie unsere Gemeinden es mit ihren Gender-Tanten jetzt schon tun. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn immer mehr Leute sagen: In was für einem Narrenstaat leben wir eigentlich?"

Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU): "Den Begriff Gender-Tanten weise ich zurück. Das ist eine Beleidigung. Man muss unterscheiden, was die öffentliche Hand zu tun hat und was die private."

Joachim Patig, Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung: "Das Bundesverfassungsgericht hat so geurteilt. Damit hat diese Vorschrift Gesetzescharakter. Laut Grundgesetz muss der Zugang in öffentliche Ämter – also auch Stellen bei der Stadtverwaltung – diskriminierungsfrei sein. Für die Privatwirtschaft gilt das nicht."