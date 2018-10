Horb a. N. Über die Stadtgrenzen hinaus Namen gemacht

Ein paar zusätzliche, gute Männerstimmen aus Talheim und Umgebung wären dennoch wünschenswert. Deshalb startete der Chor jüngst die Projekte Jubiläums-Projektchor.

Zum ersten Treffen kamen so viele sangesfreudige Frauen und Männer aus Talheim und Umgebung, dass das Probelokal fast zu klein war. Der Projektchor stellt sich beim Jubiläumkonzert am 20. Oktober vor.

Außerdem wird am Konzertabend der Zollernalb-Chor Vox Humana auftreten. Sein letztes Großprojekt "Elias" wurde auch mit großem Aufgebot in der Stiftskirche in Horb aufgeführt. Dabei wirkten der Chor inTakt aus Mühringen sowie Kinder und Jugendliche des Jugendchors Bildechingen unter der Leitung von Peter Straub mit.

Das Jubiläumskonzert am 20. Oktober (Saalöffnung um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr) in der Steinachhalle in Talheim soll etwas ganz Besonderes werden. Die Talheimer Sänger versprechen: "Die Besucher dürfen sich auf hervorragenden Chorgesang freuen, ein vielseitiges Konzertprogramm mit mehreren Stilrichtungen und das gepaart mit ganz besonderen gesanglichen Qualitäten."

Konzertkarten erhält man bei den Sängern des Männerchors Freundschaft im Vorverkauf für 8 Euro oder an der Abendkasse für 9 Euro. Um junge Menschen an den Chorgesang heranzuführen, hat sich der MGV einen Jugendbonus ausgedacht: Der Eintritt für Jugendliche, Azubis und Studenten ist frei.