Horb a. N. Über das Vergeben

Nach dem Frühstück und dem Lobpreis, der diesmal vom weiblichen Gemeindenachwuchs vorgetragen wurde, erfolgte dann der Vortrag von Hanne Giesin.

Ihr Thema hierzu lautete: "Das vergebende Herz". Zum Inhalt teilt die Volksmission mit: "Sie führte die Frauen einfühlsam darauf hin, wie wichtig es ist, den Menschen, die uns im Leben verletzt haben, zu vergeben."

Anschließend durften die Frauen das Gebet in Anspruch nehmen, welches auch einige gerne taten. Sie konnten auch ihre Vergebungsprobleme auf Zettel schreiben und im Freien in einer Feuerschale verbrennen. "Es war wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung", berichtet die Volksmission. Das nächste Frauenfrühstück findet am 17. November mit Kerstin Knaack von Relate Works statt.