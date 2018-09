Horb a. N. Über 200 Besucher genießen tollen Ausblick

In der Turmstube hatte Raible über der alten Orientierungsplatte das Spektiv montiert, das von dem Horber Optiker Axel Ostertag gesponsert worden ist. Um einen Blick durch das Beobachtungsfernrohr werfen zu können, musste man in der Turmstube Schlange stehen. In diese hatte sich mit Gattin auch Bürgermeister Ralph Zimmermann eingereiht, der nach seiner Kreuzbandoperation den 26 Meter hohen Turm mit Gehilfen bestieg. Für diese Heldentat wurde er vom Verein mit einer Flasche Freibier belohnt, die er angesichts der Temperaturen auf dem sonnenbeschienen Horber Hausberg nicht ausschlug.

Besonders beeindruckt zeigten sich sämtliche Besucher vom Blick auf die Schwäbische Alb, und mit Hilfe der 30-fachen Vergrößerung des Spektivs ließen sich sogar die Fenster der Burg Hohenzollern zählen. Diese Burg bildete einst den Anlass für die Errichtung des Wachtturms, der 1901 zum Aussichtsturm umfunktioniert worden ist. Auf dem der Schwäbischen Alb vorgelagerten Zeugenberg residierte zur Zeit der Städtekriege Friedrich XII. von Hohenzollern, der auch kurz nur "der Öttinger" genannt wurde, weil er seine Laufbahn zum Ritter bei den verwandten Grafen von Öttingen hinter sich gebracht hatte.

D ie schwäbische Linie der Hohenzollern war nach der vierten Teilung des Zweiges zu Beginn des 15. Jahrhunderts überschuldet und ihre Besitzungen teilweise verpfändet. Friedrich XII. und sein Bruder Eitelfriedrich kümmerten sich aber nicht um königlich eingeleitete Vergleichsverfahren oder um die Hofgerichtsurteile. Außerdem lebten die Brüder in ständigen Erbstreitigkeiten, weil die Burg Hohenzollern, die Stadt Hechingen und eine Mühle im gemeinsamen Besitz waren.

Der Öttinger war ein wüster Marodeur, der plündernd und brandschatzend so lange durch die Gegend zog, bis sich 1422 eine gewaltige Militärkoalition gegen ihn in Stellung brachte. Diese zog mehrere Belagerungsringe um die Burg Hohenzollern, da sie als unbezwingbar galt. Bei dieser Gelegenheit haben die Reichsstädte den Schütteturm und die Heuberger Warte bei Rottenburg zum Schutz gegen den Zollerngrafen erbaut. Die Burg Hohenzollern wurde am 15. Mai 1423 nach zehnmonatiger Belagerung durch den Bund der schwäbischen Reichsstädte erobert und vollständig zerstört. Der Übeltäter hatte sich allerdings bereits zu Jahresbeginn auf der Suche nach neuen Verbündeten aus dem Staube gemacht.