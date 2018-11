Horb a. N. TV Rottenburg baggert Nachwuchs an

Jannis gibt Traininsanweisungen: "Nicht gucken, sondern zum Ball gehen."

Beim Zwei gegen Zwei sagt Jan: "Mit dem Loop könnt ihr den Gegner ausspielen. Ihn in die Ecke setzen, wo keiner steht." Und dieser Loop – das Stupfen des Balls von unten mit den Fingern und Daumen im Kreis –­ wird gleich in den Gruppenturnieren im Kleinfeld geübt. Pro Loop gibt es zwei Punkte.

Und damit machen die Profis des Volleyball-Bundesligisten genau das, was die Sportlehrerin mit dieser Extra-Einheit auch erreichen will. Die Spielerin der Klasse A: "Die 19 Schüler gehören zur Sportgruppe Volleyball. Eine Neigungsgruppe. Mein Ziel ist, sie vom Ballumgang und -gefühl hin zum Zielspiel zu bekommen –­ das ist schwer. Für dieses Training ist das Spielen auf dem Kleinfeld ideal." Doch wer den Schülern so zuschaut, wie eifrig sie bei der Sache sind, spürt den Extra-Kick, den die Bundesliga-Profis bringen. Daniel will gleich wissen, wie groß man als Volleyballspieler sein muss. Timon: "Mit 1,84 Meter kannst du noch in die erste Mannschaft passen." Timon: "In einem Testspiel hatten wir einen Gegner, der war 1,62 Meter. Aber der war Libero."

Nach 90 Minuten ist der Besuch der Profis dann vorbei. Doch es gibt bald ein Wiedersehen: Zum Heimspiel am 15. Januar sind die ganzen Schüler eingeladen.

Jugendtrainer Scheuermann: "Wir hoffen natürlich, mit solchen Aktionen den Nachwuchs für unseren Sport zu begeistern. Bei begabten Spielern kann man möglicherweise schon in Klasse 4 anfangen. Wir bieten für den Nachwuchs drei Mal Training pro Woche an. Dabei merken wir, dass Mädchen einfacher für diesen Sport zu begeistern sind. Bei Jungs ist das deutlich schwieriger –­ da muss man oft nachhaken, ehe man sie zum Volleyball überzeugt."