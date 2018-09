Horb a. N. Trinkwasser für Hunderte von Schülern

Eine Wasserader in circa 100 Meter Tiefe, die über eine Tiefenbohrung und eine Tauchpumpe (angetrieben durch einen Generator) erschlossen wurde, speist nun einen oberirdischen Wasserspeicher mit 10 000 Liter. Hier kann das Wasser direkt entnommen werden. In einem nachfolgenden Projekt werden dann die diversen Verbraucherstellen und Gebäude angeschlossen.

Der Dank gilt nicht nur dem Priester Father Kennedy Kinsambwe, der in engem und permanentem Kontakt mit Eckhard Deflize und der KAB internen Narozari Task Force, das Projekt zügig vor Ort vorangetrieben hat, sondern auch der Aktion Hoffnung, die mit ihrer finanziellen Unterstützung das Projekt erst realisierbar machte, so die KAB Nordstetten in ihrer Mitteilung.

In der Aktion Hoffnung haben sich katholische Verbände zusammengeschlossen, die sich im Bereich der Sammlung gebrauchter Kleidung oder im Bereich der Entwicklungsarbeit betätigen, heißt es vonseiten der KAB. Mit den Erlösen aus den Kleidersammlungen unterstützt die Aktion Hoffnung Eine-Welt-Projekte ihrer katholischen Mitgliedsorganisationen, von Kirchengemeinden und Partnern.

Trotz der finanziellen Unterstützung sei es ein enormer Kraftakt für die KAB Nordstetten gewesen, dieses für Narozari so wichtige Projekt zu stemmen. Zumal der Anschluss der Gebäude an das Wasserversorgungssystem (ein zukünftiges Projekt) noch aussteht. Deshalb würde sich die KAB über zusätzliche Spenden aus der Bevölkerung sehr freuen. "Das Geld ist sehr gut angelegt, da es die Gesundheits- und damit die Lebensbedingungen in Narozari extrem verbessert. Mit dem direkten Kommunikationsweg zwischen der KAB Nordstetten beziehungsweise der Diözese Rottenburg-Stuttgart und den KAB-Gruppen in Uganda ist sichergestellt, dass jeder Euro der gespendet wird auch seiner Bestimmung zukommt", versichern die Verantwortlichen der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Nordstetten.