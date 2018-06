Horb a. N. Traumhaftes Ambiente für neue Veranstaltung

Horb-Dießen. Beste Wetterbedingungen und das traumhafte Ambiente im Innern der Burgruine rundeten dieses besondere Ereignis ab. Am Freitagabend präsentierte sich die Damenband "Manon und Co" dem Publikum. Das Streichquartett servierte ein unterhaltsames Programm aus Hits und Evergreens von Classics bis Pop. Bereits im ersten Teil ihrer Show bezauberten die Damen ihr Publikum. Titel wie "Swing Low" und das Titelthema aus dem Film "Fluch der Karibik" sorgten für große Begeisterung bei den Gästen. Zu den Höhepunkten zählten die Darbietungen verschiedener Pop-Hits, welche das Streichquartett auf ihre eigene Art interpretierte. "Das ist der Sinn dieser Band. Alles zu spielen, was eigentlich nicht auf klassischen Instrumenten gespielt wird", verriet Sonja Asselhofen (Cello).

Stehenden Ovationen für das Streichquartett

Sogar Jazz geht klassisch: Mit "In the Mood" (Glenn Miller) stiegen die Damen in die zweite Hälfte ihres Programms ein, bevor sie mit "Summertime" und "Spain" Urlaubs-Feeling im Publikum verbreiteten. Als hörenswert erwies sich auch die klassische Version des bekannten Abba-Titels "Money, Money, Money" während die darauf folgende Nummer mit interaktiven Einlagen überzeugte. So machte sich die Violinistin Zorana Memedovic zunächst auf die Suche nach einem Freiwilligen im Publikum. "Auf den Boden schauen hilft nicht", verdeutlichte sie den Gästen in der ersten Reihe leicht amüsiert. Zusammen mit dem Gast Achim schwang Memedovic das Tanzbein während Petra Manon Hirzel (Violine), Katharina Kefer (Violine) und Cellistin Asselhofen auf der Bühne mit "Rock around the Clock" (Bill Haley and His Comets) dem Publikum einheizte.