Horb a. N. Touristik-Branche setzt auf Erlebnisse

Ho rb. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit öffnet mit über 2040 Ausstellern in Stuttgart ihre Tore. Mit von der Partie ist der Verein Neckar-Erlebnis-Tal mit seinem neu gestalteten Messestand. Ausgerichtet auf das in diesem Jahr erarbeitete Konzept der Agentur Kohl & Partner, werden die vier Themensäulen Rad-Erlebnis, Wander-Erlebnis, Ausflugs-Erlebnis und Stadt-Erlebnis im Vordergrund stehen. "Die Besucher werden über Freizeitangebote, Stadtführungen, Wandervorschläge und Radtouren informiert", verspricht der Touristikverband.

Wie in den letzten Jahren bereits bewährt, will das Neckar-Erlebnis-Tal an seinem Stand am Wochenende Besonderheiten auf der Aktionsfläche bieten. Das Spektrum reicht vom Nordstetter Maskenschnitzer Bruno Springmann über die Nachtwächter aus Horb bis hin zu Irmgard Haag-Dietz von "Frau Wolle" aus Sulz.

Unter der Woche erwartet die Messebesucher ein neues Highlight. Mithilfe einer Fotobox, eines sogenannten Photobooth, können Sofortbilder als Erinnerungsstücke und Mitbringsel gemacht werden. Weiter informiert der Touristikverbund: "Selbstverständlich stehen an allen Tagen Expertinnen und Experten für die vielen touristischen Angebote aus Sulz, Horb, Eutingen, Starzach und Rottenburg für die Fragen der Gäste zur Verfügung."